Mathias Pogba lo tiene claro: si hay alguien que puede hacer que su hermano juegue en el Real Madrid ese es Florentino Pérez. Para él, "nada es imposible", y confía en que el deseo de Paul de abandonar Manchester al final sea definitivo para vestir de blanco.

"Florentino Pérez puede lograr que Paul Pogba juegue en el Real Madrid. Nada es imposible en la vida", confirma el hermano del jugador 'red devil' en su entrevista con 'El Chiringuito'.

Además, también habla sobre el precio que pide el Manchester United por él: "No vale 200 millones de euros. No me gusta hablar de eso pero 200 no. Pero el mundo del fútbol es así, van a pedir mucho dinero".

Mathias cree que a pesar de que el mercado de Premier League haya cerrado aún hay opciones. "Es delicado, pero el jugador tiene sus objetivos personales. Si se tiene que marchar para conseguirlos, se va a marchar... si se puede".

El hermano de Paul Pogba no tiene claro que vaya a seguir en el United: "No lo sé. No se puede decir con seguridad".

