Mathias Pogba, hermano de Paul, estuvo en 'El Chiringuito' en una entrevista que ha dado la vuelta al mundo. Aparte de hablar del aún jugador del Manchester United, le dio un buen recado a Neymar, y comparó la situación de ambos jugadores en la búsqueda de cambiar de club.

Para el hermano del 'red devil', la actitud del brasileño "no es profesional". "Si tienes contrato con un club tienes que hacer lo mejor hasta que alguien te fiche. Neymar no se está entrenando, o se entrena dos días y luego se va... para mí no es correcto", cuenta.

Además, tiene claro que Paul no va a seguir los pasos de Neymar. "Lo que hace él no es profesional, hace lo que quiere. Pogba no va a hacer lo mismo".

