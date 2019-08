El Real Madrid no ha tenido la mejor pretemporada posible. Con una imagen más que cuestionable y unos resultados que no inspiran optimismo, los aficionados blancos quieren ver una reacción en Zidane y una oportunidad para los Vinicius, los Kubo y también para los James Rodríguez. Mathias Pogba, hermano de Paul, tiene claro qué jugador le falta a Zizou.

"Zidane tiene claro qué quiere esta temporada. Y si le faltan uno o dos jugadores no va a pasar lo que él quiere. Le falta mi hermano claramente, y también otro centrocampista", afirma.

El hermano de Pogba define a Zidane como "uno de los grandes". "Si el club le da lo que quiere no tendrá ningún problema, pero si no se lo da no será fácil".

