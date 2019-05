Monchi aclara su discusión con Del Nido: "Fue un incidente del que no me siento orgulloso"

OCURRIÓ EN LA FERIA DE ABRIL

Monchi y Del Nido tuvieron una grave discusión en una caseta de la Feria de Abril. Horas después de lo ocurrido, el actual director deportivo del Sevilla le resta importancia a lo sucedido y también se muestra arrepentido: "Nadie me va a quitar la ilusión de trabajar por el Sevilla. Fue un incidente del que no me siento orgulloso...". Lo vemos en Jugones.