Manuel Sánchez es el ejemplo de que los sueños hay que perseguirlos hasta el final. El futbolista ha renunciado a jugar en Primera con el Elche para poder cumplir con lo que, desde pequeño, ha sido su deseo: ser Policía Nacional.

Por ello, ha cambiado el 'glamour' de la élite del fútbol español por la Tercera división, categoría en la que jugará en el Real Ávila.

"Desde que aprobé la oposición sabía que vendría aquí. Llevo mucho tiempo esperando este momento y no me he arrepentido ni un segundo", le contó a nuestra compañera Isabel Romero.

Y es que lo tenía totalmente claro: "Había aprobado mes y medio antes. Pasase lo que pasase en el 'playoff' me iba a venir aquí".

"He disfrutado mucho del fútbol hasta el final, y me voy con un ascenso a Primera división", afirma.

Y es que, por si no estaba claro, el cambio se nota: "Cuando entras aquí es cuando te das cuenta de la diferencia de categoría".

Sus compañeros están sorprendidos de que Manuel Sánchez haya elegido jugar en el Real Ávila diciendo 'no' al Elche, y resaltan la importancia de querer cumplir su sueño.

"Llama la atención el que deje de jugar en Primera por dedicarse a lo que es su sueño, que es ser Policía", dice Manu Moreira.