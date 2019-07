Un camino que no se decide y dos pretendientes que no piensan rendirse. Mientras Pogba se entrena en el estadio de los New York Red Bulls, su fichaje sigue en el aire.

Como contaba Josep Pedrerol en exclusiva en Jugones, Zidane no piensa parar. En Manchester ya dan por hecho su salida, los 'red devils' han vuelto a los entrenamientos sin él, tiene permiso hasta el 7 pero no quiere regresar.

En medio del culebrón la Juve, en Italia no tiran la toalla. Una lucha de poderes por el destino del francés.

