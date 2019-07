A Mathías Pogba no le preguntaron por otra cosa en su presentación con el Manchego. Las recurrentes preguntas sobre su hermano no le hicieron excesiva gracia.

"Me molesta cuando insistís", confesó. Porque a Mathías le importa demasiado si su hermano ficha por el Madrid: "Me da igual. Si viene, viene. Si no viene, no viene. Voy a estar contento donde se vaya".

Porque para Mathías, lo importante es "jugar en el Manchego y hacerlo bien".