Más que nunca, en días como estos, queda demostrado que gran parte de la sociedad ha evolucionado con respecto a épocas pasadas, pero aún yace un pequeño resquicio de individuos que parecen anclados en siglos anteriores.

Se está viendo en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, donde el Kremlin no recuerda las diversas guerras -con nefastas consecuencias- en las que estuvieron inmersos en el s.XX, y este fin de semana también se ha visto en el Campeonato Nacional de Liga.

Primero, el sábado, en la visita del Real Madrid a Vallecas, un 'hincha' escupió desde el fondo de los Bukaneros a Thibaut Courtois cuando el belga se disponía a sacar de puerta.

Lo hizo en presencia de un niño, que no cabía en su asombro, y de su padre, que no tuvo mejor reacción que reírle la gracia a su compañero de grada.

Ya este lunes, en el partido que cerró la jornada 26 de LaLiga entre Granada y Cádiz en el Nuevo Los Cármenes, un 'aficionado' nazarí dedicó el gesto del mono a Carlos Akapo cuando el lateral se retiraba del verde.

"Justo cuando he salido han empezado tres o cuatro que no representan a la afición del Granada. Les he dicho que eso sobraba y uno lo ha seguido haciendo. Por un lado me afecta, pero por otro hay que dar visibilidad, esa gente no merece estar en el fútbol, esto es para disfrutar y que haya respeto. Estoy un poco jodido, pero es gente que no merece venir al estadio", señaló Akapo tras el encuentro.

"En mi cabeza no entra que la gente insulte o que haya temas de racismo. Por mi parte lo trato con calma porque quiero hacer ver que no está bien lo que hacen. Lo ha visto todo el mundo, saben quién es y espero que lo aparten de fútbol. Ha habido gente que ha dicho que parase", añadió.

Posteriormente, en redes sociales, el hispano-ecuatoguineano también se manifestó: "El racismo hay que erradicarlo. Es lamentable que a día de hoy en 2022 haya actos así en un campo de fútbol. Hay que dar ejemplo también desde la grada, se que han sido 4 gilipo… por llamarlos de alguna manera pero no podemos dar ese ejemplo a los niños y a toda la gente".

Por su parte, y al contrario que el Rayo que no emitió ningún comunicado, el conjunto rojiblanco condenó la acción del individuo mediante un comunicado.

"El Granada CF condena enérgicamente todo acto de racismo y no tolerará en su estadio ningún comportamiento que refleje una actitud intolerante o discriminatoria con los jugadores o los aficionados que acuden a nuestro campo. El Club ha iniciado una investigación y tomará las medidas pertinentes para sancionar con firmeza estas conductas que no representan los valores del Granada CF ni de sus aficionados. El Granada CF mantiene tolerancia cero ante todo tipo de manifestaciones racistas y se enorgullece de una afición que siempre ha mostrado su respeto hacia los clubes y seguidores rivales", reza el texto del Granada.

Las imágenes están en manos del Comité del Competición y podrían desembocar en sanciones para ambos clubes por el comportamiento de dos energúmenos -no se les puede calificar de distinta forma- que para nada representan a las hinchadas de ambos clubes.