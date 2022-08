Rafael van der Vaart no ve con buenos ojos el proceder del Barça en este mercado de fichajes. El club, económicamente en problemas, se libró de ellos en cierta medida activando palancas. Algo que no todos entienden, y que ha desatado toda una oleada de críticas. Algunas duras, muy duras, como la del futbolista neerlandés.

"¿Cómo diablos pueden fichar si no tienen dinero? A mí me parece una vergüenza", comentó el mediocentro en 'Ziggo Sports'.

Van der Vaart prosigue con la misma dureza: "Es como una mafia. Tienen que ser castigados".

El neerlandés también tiene para Laporta: "No para de reírse por todas partes. Se cree un rey".

"Y luego, De Jong. No se puede tratar a la gente así. ¿Que gana demasiado? Firmas un contrato y lo cumples, o te vas en buenos términos. Pero no, no es así", indica Van der Vaart.

El neerlandés insiste: "El nombre del Barça ha quedado muy mal. Es un gran club, y todos quieren jugar allí, pero a partir de ahora se juzgará de otra manera. Es una desgracia cuando juegas con ellos".

El Barça ha firmado futbolistas gastando más de 150 millones de euros, y se habla de más fichajes a pesar de que no han podido inscribir a Jules Kounde y que se insiste en una rebaja salarial para Frenkie de Jong.

Los próximos en llegar al club azulgrana pueden ser Bernardo Silva y Marcos Alonso.