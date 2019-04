Valverde: "No hay ningún temor sino una ilusión tremenda"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha dejado bien claro este martes en la previa del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones que no quiere especular pese al 0-1 favorable de la ida en Old Trafford sino ir a por el partido y en busca de su destino, que no quiere que sea otro que estar en semifinales.

"Mañana tenemos que ir a buscar nuestro destino. Tienes que centrarte en lo que crees que es bueno para ti. Somos conscientes del potencial del Manchester y sabemos que no podemos convertir el partido en que ellos tengan una oportunidad y nosotros otra y así sucesivamente. Tenemos que tener el control", señaló en rueda de prensa.

Además, sin temor, irán a por esas semifinales. "No hay ningún temor sino una ilusión tremenda. Estamos aquí dispuestos a intentar pasar, reconociendo que tenemos un gran rival enfrente. Puede pasar cualquier cosa, tenemos un gran premio que es pasar a semifinales y tenemos ilusión por hacerlo", aseguró.

Avisado está de que el United, ante el PSG en los octavos, levantó un 0-2 de Old Trafford con un triunfo en París (1-3). "Tenemos las referencias de lo que están haciendo en 'Champions', de cuatro partidos han ganado tres fuera de casa y dos de ellos en los últimos minutos. Tenemos que estar atentos a eso", reconoció.

Y es que el resultado "no es definitivo ni mucho menos". "Hemos conseguido un gol fuera pero tenemos que ir a hacer nuestro juego y no especular. Intentaremos que no nos marquen, siempre respetando nuestro estilo y nuestra idea es ganar el partido. No salir pensando en que tenemos una ventaja porque es un absurdo, no puedes pensar en ello", se sinceró.

"Lo que más temo de ellos es el espíritu que tienen, su velocidad y fuerza. Si les das el balón al espacio corren bien. Les respetamos como equipo por lo que han hecho y lo que son. Su espíritu se ve en el campo, se vio el otro día y creo que se verá mañana. Tenemos que mostrarnos como somos y ser mejores", destacó.

Por otro lado, comentó que Ousmane Dembélé podría tener minutos, sea de inicio o desde el banquillo como revulsivo. "Es una posibilidad que Ousmane pueda empezar, o que no. El otro día completó 60 minutos, que era lo que teníamos previsto, quizá un poco menos. La idea era que estuviera disponible para este partido", argumentó.

"No es difícil mantener enchufado a Arturo Vidal, es competitivo y lo da todo y es una garantía, le da igual jugar en Old Trafford que en Huesca. Juega muchos partidos, saliendo como titular o desde el banquillo. Me fijo en los que tienen que empezar y en los que tienen que acabar, y ahí Vidal es fundamental", comentó sobre el chileno.

También espera que Leo Messi les ayude, sea marcando o no, a tenor de una estadística que dice que lleva doce partidos de cuartos sin marcar. "Estará más cerca de marcar mañana, entonces. La estadística está bien para analizar las cosas pero te hable del pasado, no del mañana. Es un aliciente más para todos", aseguró.

Da la razón a Solskjaer

En cuanto a las quejas del técnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, sobre el calendario, y el hecho de que jugaran miércoles y ahora martes, teniendo dos días menos de descanso que los equipos que jugaron la ida en martes y ahora la vuelta en miércoles, le dio la razón.

"Los calendarios siempre son ajustados para los dos equipos. Entiendo la queja que hace, es lógica, en cuanto a que cuatro equipos tengan ocho días de margen y otros seis días, no es normal que haya esa diferencia. Penaliza a los que jugamos el miércoles y ahora el martes", manifestó.