Momentos de gran tensión los vividos en el túnel de vestuarios del Francisco de la Hera. Tras acabar el Extremadura - Ponferradina con empate a uno, el presidente de los locales bajó para decirle al árbitro de todo menos guapo. Según recoge el acta, Manuel Franganillo llamó "cara mojón" al colegiado encargado del VAR.

"Al finalizar el partido y estando el equipo arbitral en el túnel de vestuarios, una persona identificada como D. Manuel Franganillo Laguía, Presidente de la Extremadura U.D., se acercó al técnico de VAR, D. José Antonio Rodríguez Serrano, dirigiéndose a él gritando en los siguientes términos: '¡Cara mojón!', '¡Estoy hasta los huevos del VAR!', '¡Te vas a enterar!", dice el acta.

Tal fue la situación, que la Policía tuvo que intervenir para apartar a Franganillo: "Una vez que le comuniqué que no podía estar en esta zona me dijo literalmente gritando lo siguiente: '¡De aquí no me echa nadie, que esta es mi casa!', teniendo que ser retirado por la Policía Nacional", comenta el árbitro en su escrito.

El Extremadura terminó bastante enfadado su partido con la Ponferradina. los locales se adelantaron en el marcador gracias a un gol de David González, pero el empate llegó en una jugada cuanto menos polémica.

Primero, la sala VOR anuló el gol por mano de Kaxe, pero posteriormente se señaló penalti de Casto en esa misma jugada. Al final, diana de penalti de Yuri para dar un punto a los visitantes.