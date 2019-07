Kieran Trippier es oficialmente jugador del Atlético de Madrid. El club del Metropolitano ha confirmado el fichaje del lateral derecho, ex del Tottenham e internacional absoluto con la Selección de Inglaterra.

El jugador, que había desaparecido de la lista para la pretemporada del Tottenham, ha estampado su firma en un contrato que le unirá al club rojiblanco para las próximas tres temporadas.

Estaba cojo el Atlético en la posición de lateral derecho, toda vez que Juanfran no renovase su contrato con los rojiblancos. Tan solo estaba Santiago Arias, que llegó la pasada temporada y que no era un fijo en el once, y un Vrsaljko que a saber dónde termina.

Trippier ya es uno más de hecho, y es que ha sido hacerse oficial el fichaje y ponerse la elástica de entrenamientos para su primera sesión a las órdenes de Diego Simeone. El inglés no se ha librado del tradicional pasillo de collejas de bienvenida.

Ficha así la entidad del Metropolitano a un Trippier que el pasado curso fue finalista de Champions con el Tottenham, y fue titular indiscutible con la Inglaterra de Southgate en el Mundial 2018. Además, es un experto en el juego a balón parado con una diestra que muchos comparan con la de David Beckham.

