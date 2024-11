Ya se ha estrenado 'El Cafelito' de Josep Pedrerol y Bernd Schuster ha sido el primer invitado. Una charla en la que ha repasado su trayectoria y también ha analizado la actualidad del fútbol. Y ha dejado muchos elogios para el actual entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Lo define como "un crack": "Lo que ha hecho es por la experiencia de entrenar a grandes equipos, grandes jugadores. Él sabe de todo. A Carlo no le podemos decir nada. Él sabe todo".

"Han ganado Champions, el mejor equipo del mundo, las Ligas, un equipazo... todo con fluidez. Eso te engaña a decir 'vamos un poco menos, un poco menos'. En la Champions vamos, pero... Pero ahora de repente notas que en la Champions tampoco es tan fácil. No te puedes permitir el lujo porque todo es mucho trabajo y sufrimiento", dice el alemán, que también fue entrenador del Real Madrid.

Preguntado sobre si él habría fichado a Kylian Mbappé, sorprende al decir que no lo tiene claro: "No lo sé. Tengo a Vinicius. A mí viendo el Madrid que jugó los últimos diez años que ha ganado tantos Champions. Me he dado cuenta que tienen una referencia en punta. Ya el año pasado había un problema sin Benzema y les resolvió Joselu".

"Ahora veo un poco que se repite lo que vivimos hace veinte años cuando ficharon a David Beckham teniendo a Luis Figo, el mejor extremo de Europa. Jugó en el medio campo pero no era su posición", recuerda el exfutbolista alemán.