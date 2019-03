Tremenda rajada de 'Pichu' Cuéllar contra un periodista: "Es de ser un poco hijo de puta"

Hace unos días, el Sporting de Gijón jugaba en Riazor su partido contra el Deportivo de la Coruña. Al llegar, un medio aseguró que 'Pichu' Cuéllar se había encarado con la afición gallega cuando salía del autobús del equipo.

La realidad de aquella mirada era otra. Un aficionado estaba sufriendo un ataque epiléptico, momento en el cual el portero se quedó mirando para ver su evolución. Por este motivo, Cuéllar salió a la rueda de prensa muy encendido contra el periodista y le dedicó una serie de frases lapidarias.

"¿Te parece bonito jugar con la salud de una persona? Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota", le recriminó. "Estoy aquí para defenderme de algo que no es verdad, me preocupo por alguien que le está dando un ataque epiléptico... ¿Y me estás diciendo que me enfrento a la afición? Es de ser un hijo de puta. No estoy para que me toquéis los cojones", finalizó.