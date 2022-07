Con la vitola de ser el jugador con más títulos en la historia del fútbol, Dani Alves regresó al FC Barcelona, el club en el que lo ganó todo y dónde se consagró como el mejor lateral del mundo, el pasado mercado invernal.

Apenas seis meses después, tras un nivel de participación de más a menos en el once de Xavi Hernández, el brasileño y el conjunto azulgrana han decidido separar sus caminos.

Sin embargo, tal y como destilan las palabras de Alves en una entrevista a 'The Guardian', su salida no fue la soñada.

"Me fui contento de haber vuelto a Barcelona. Soñé durante cinco años con vivir ese segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se manejó mi despedida", ha señado.

"Desde que llegué dejé muy claro que ya no era un tipo de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente, sin esconder las cosas. Pero este club ha pecado en los últimos años", ha expicado.

Alves cree que se ha perdido un poco de ese 'ADN Barça': "Al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia en el club. Como culé me gustaría que el Barcelona hiciera las cosas de otra manera".

"El club necesita mejorar el trabajo fuera del campo. La mentalidad es totalmente opuesta a lo que construimos hace unos años. Todo lo que sucede en el campo es un reflejo de lo que sucede fuera", ha añadido.

Eso sí, tiene palabras bonitas para Xavi y Laporta: "Estoy eternamente agradecido a Xavi y al presidente por traerme de vuelta".

Sobre el futuro, teniendo en la mira el Mundial de Qatar, Dani Alves confía en seguir en la élite para mostrar su valía cerca de cumplir 40 años: "Me gustan los desafíos y me adapto a cualquier situación. Han surgido cosas interesantes, estoy estudiándolas".