Tras el guiño de Karim Benzemá compartiendo en sus redes sociales una foto de la selección francesa en la que aparece con Kylian Mbappé, ahora ha sido el turno de Toni Kroos, quien ha valorado la marcha de Leo Messi al París Saint-Germain como una oportunidad para que "tal vez venga algo de París".

El mediocentro blanco ha aprovechado la situación para insinuar la posible llegada de Mbappé. "Quizás el traspaso tenga algo de bueno porque nuestro mayor competidor ha perdido a su mejor jugador. Además, todo este asunto de Messi no es ciertamente una desventaja para nosotros...", decía Kroos con intención.

Esa ventaja de la que habla es la de la llegada del argentino a París, lo cual podría causar la salida de algún jugador importante. No hay otro jugador que no sea Mbappé que encaje en los planes de futuro del Real Madrid, y Kroos apunta alto: "Tal vez salgan aún más cosas buenas como resultado. Tal vez un jugador de París se una a nosotros...".

No es la primera vez que el alemán ha hablado de Kylian. De hecho, la última vez que lo hizo se deshizo en elogios y aludió a la posibilidad de tenerle en la plantilla. "Es el jugador más interesante del mercado y no es precisamente barato. Prefiero hablar de traspasos que ya se han completado, pero, como el Real Madrid siempre quiere a los mejores, no me sorprendería", dijo.