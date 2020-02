El Chiringuito vivió una de sus noches más intensas con las eliminaciones de Real Madrid y FC Barcelona en Copa del Rey ante la Real Sociedad y el Athletic, respectivamente.

Pese a la tristeza que le produjo la eliminación del Real Madrid, Tomás Roncero reconoce que ese pesar fue menor cuando vio al Barça caer eliminado en San Mamés.

"Al Barça no le aguanto, y como no le aguanto, verle perder en el minuto 92 es una gozada. ¡Gozada! Y he disfrutado el gol de Williams y se me han cerrado las heridas de lo de la Real -Sociedad-. Me he reído de todos estos", asegura Roncero, señalando a Jorge D'Alessandro, Jota Jordi y Cristóbal Soria.