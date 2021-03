El Barça tenía muy difícil darle la vuelta a la tortilla de la eliminatoria de Champions en el Parque de los Príncipes, pero no desistió en su intento hasta prácticamente el final del encuentro.

El penalti errado por Messi y atajado por Keylor Navas bien podría haber cambiado el devenir de la eliminatoria, pero el cuadro de Ronald Koeman perdonó más que nunca frente al PSG.

Una vez consumada la eliminación, Tomás Roncero acudió a 'El Chiringuito' con su nueva camiseta, la del 'Sextete de Messi'.

Atlético de Madrid (2016), Juventus (2017), Roma (2018), Liverpool (2019), Bayern de Múnich (2020) y París Saint Germain; todas las derrotas europeas del Barça desde que ganó su última Champions en 2015 frente a la Juve.

"En los últimos diez años Messi ha ganado una Champions, de los 23 a los 33 años. Nosotros, cuatro", señaló Roncero ante la atenta (y desafiante) mirada de Cristóbal Soria, Jota Jordi, Jorge D'Alessandro.

"La cruda realidad es que ya no caéis ni en cuartos ni en semifinales, no pasáis de octavos", añadió el periodista, que irritó a la bancada azulgrana con su 'look'.