El adiós de Sergio Ramos al Real Madrid es un trago difícil de digerir para la afición blanca. Tras 16 años, el capitán se marcha para buscar nuevos retos, pero su legado quedará marcado con letras de oro en las páginas de la historia del club.

Durante 'El Chiringuito', Tomás Roncero, simbolizando el sentir de gran parte del madridismo, espetó un emotivo discurso entre lágrimas.

"Me niego a ser de ese pelotón de madridistas que piensa que da igual la marcha de Sergio Ramos", señaló el periodista, que huye de criticar la decisión del sevillano.

"Te voy a querer siempre, Sergio. Nos cambiaste la vida para bien. Nos ayudaste a ser más felices. Me niego a olvidar el legado que has dejado, eres leyenda con letras grandes. Siempre estarás en mi corazón", añadió Roncero, que rememoró cómo vivió el go de la Décima junto a su hijo.