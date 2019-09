Chicharito Hernández ya es jugador del Sevilla. El azteca ya ha dado su primera rueda de prensa como hispalense y en ella ha dejado una buena perla sobre su estado de forma. "Qué quieres que te diga, ¿que vengo en mi peor versión y esto es una inversión ruinosa? Estoy bien", dijo entre risas.

El azteca ha firmado con el Sevilla hasta junio de 2022, en el que será su segundo paso por LaLiga tras su etapa en el Real Madrid. "Tenemos que aspirar a lo más grande. Este paso para mi carrera es un escalón para seguir creciendo y me adaptaré a lo que se me pida. Quiero imaginar cosas 'chingonas' porque soñar es gratis", afirma.

Chicharito lamenta "el parón de selecciones". "Me gustaría estar ya en el equipo para avanzar con la adaptación, aunque ya he hablado con Lopetegui. Solo he visto cosas positivas de este club", comenta.

"En mi posición muchas veces vivimos de rachas, pero espero sacar mi mejor versión para ayudar al equipo", afirma.

El mexicano admite que ha hablado con Layún: "Me ha contado cómo se vive el fútbol en este club y en esta ciudad, que es algo como una religión".