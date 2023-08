El pasado 29 de enero Tom Brady anunció su retiradade la NFL después de 23 años en la élite. El legendario quarterback pasó a ser comentarista, y a pesar de tener un salario desorbitado, siempre fue un hombre inquieto y se ha pasado a los negocios.

A sus 39 años se ha convertido en copropietario del Birmingham City y será el presidente de su nuevo consejo asesor. El siete veces campeón de la Super Bowl se ocupará de las labores del departamento de ciencias del deporte, y funciones de la junta directiva, en "esfuerzos globales de marketing y en la identificación de nuevas oportunidades de asociación comercial".

Gracias a 'Knighthead Capital Management' se convierte en propietario minoritario del equipo que la temporada pasada acabó 17º en la Championship, la segunda división inglesa.

En un comunicado del club este jueves, el presidente Tom Wagner destacó la importancia de tener a Tom Bradyen el club: "Que se una al equipo del Birmingham City es toda una declaración de intenciones". "Estamos poniendo el listón en la clase mundial", dijo. "Tom está invirtiendo y comprometiendo su tiempo y su amplia experiencia", explicó.

El propio Tom Brady publicó un vídeo a sus redes sociales anunciando el 'bombazo': "Así que este es el trato, me incorporo oficialmente al Birmingham City Football Club". "Tal vez te estés preguntando '¿qué sabes tú sobre el fútbol inglés, Tom?'. Bueno, digamos que tengo mucho que aprender", asumió.

Optimismo no le falta: "Pero sé algunas cosas sobre ganar, y creo que pueden trasladarse bastante bien". Sé que el éxito comienza con el trabajo realizado cuando el mundo no está mirando., sé que un equipo no es nada sin la ciudad que aparece y lo respalda", justificó la leyenda de la NFL.

Seven-time Super Bowl champion and entrepreneur, @TomBrady, has entered into a partnership with Knighthead Capital Management to become a minority owner of Birmingham City Ltd.

Brady will become Chairman of the new Advisory Board.