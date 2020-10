La Universidad CEU 'Cardenal Herrera' ha organizado en la mañana de este lunes un acto en Valencia relacionado con la gestión deportiva y la evolución de LaLiga en los últimos años. Para ello, ha contado con la vistita del presidente del organismo competente en el fútbol profesional español, Javier Tebas, que se ha explayado en explicar las mejoras del torneo en las últimas temporadas, además de haber aprovechado para dar su opinión acerca de distintos temas de candente actualidad: la salida de Leo Messi del FC Barcelona y la situación del Valencia CF.

Sobre la tesitura en la que se encuentra el argentino después de haber forzado este verano para abandonar la Ciudad Condal, Tebas ha explicado que su permanencia o no en LaLiga "no es una cuentión de vida o muerte".

"Es verdad que un jugador es muy importante en una zona del mundo en especial. Un jugador japonés, un chino te posicionan mejor en esos países. Con Wu Lei el Espanyol, en LaLiga Santander sería el doble que el Real Madrid o el Barcelona. Prefiero que Messi se quede, pero no es una cuestión a vida o muerte. Tenemos cuatro años cerrados los acuerdos", ha señalado el dirigente.

A su vez, ha querido incidir en dar cuenta de que su marcha no supondría un perjuicio tan grande como el que se comentó cuando su fichaje por el Manchester City parecía más cerca de concretarse que de resquebrajarse, afirmando que la clave reside en otros aspectos económicos como la costumbre del aficionado español de consumir fútbol de pago.

"Lo he oído tantas veces. La Liga no está perdiendo valor. Prefiero tener a esos jugadores aquí jugando. Prefiero que se vayan por temas impositivos, que no por otra cosa. Somos mejores gestores que Inglaterra, pero ellos 77 millones de habitantes, con más penetración de la televisión de pago, con más renta per cápita. Cada fin de semana en Inglaterra hay 14 millones de hogares más que pagan por ver el fútbol en Inglaterra. Es imposible llegar a esa cifra de negocio. Este año hemos reducido con respecto a la Premier League, 300 millones de euros. A la Premier le han bajado de 240 millones de euros a diez. Y a nosotros que teníamos 100 millones, hemos salido mejor parado. Estábamos acostumbrados al mejor caviar y cuando nos dan uno que no es iraní nos parece que no es bueno. Para decir que se pierde valor tiene que pasar lo de Italia durante ocho años que no han llegado prácticamente a ninguna final", ha apuntado el presidente de LaLiga.

En otro orden de temas, y aprovechando su visita a la ciudad del Turia, Tebas se ha referido a la difícil coyuntura que está atravesando el Valencia CF, y a la gestión de su máximo mandatario, Peter Lim, al que el directivo ha respaldado en todo momento.

"Es muy difícil valorar gestiones sin conocer todos los datos. Es muy difícil. Cuando Peter Lim compró había miles de personas en el estadio, que decían "Gracias Peter Lim". Vino una persona a evitar no sé si desaparición, el concurso de acreedores o la ruina. Todos mis respetos para Peter Lim. No es valenciano, ni de la capital, ni de la provincia ni de la Comunidad Autónoma que dio ese paso", ha reseñado en primer lugar, para posteriormente apuntar hacia la parte 'baja' del club.

"Luego ha tenido aciertos o errores, evidentemente tuvo aciertos con Alemany, con Marcelino y a lo mejor con algún error por no continuar con ellos. Pero, hombre, también Marcelino no era un hombre para tratar a la propiedad con el descaro con el que decía ciertas a cosas. No se pueden lanzar esos retos a la propiedad como se lanzaron porque a lo mejor no estarían las cosas como están ahora. No se puede retar a alguien que ha hecho esa inversión. No corramos. Al señor Peter Lim le tengo un gran respeto", ha explicado, mostrándose muy contundente al dar a entender que la directiva está muy por encima de la plantilla y el cuerpo técnico.