Tebas: "La próxima temporada habrá VAR en la Liga"

Javier Tebas, presidente de la Liga, ha explicado que la próxima temporada se establecerá el sistema de videoarbitraje (VAR) en la Liga española. "La próxima temporada habrá VAR en la Liga", adelantó Tebas.

En otro orden de cosas, Tebas analizó todo lo ocurrido en Cataluña y aclaró sus palabras sobre el Barcelona y la presencia del club culé en la Liga española.

"¿Por qué decía que el Barça no jugaría La Liga? Porque hay que corregir la posverdad. Creo que es un término que con todo lo que ha ocurrido en Cataluña hay que acordarse. Ahora el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer y ha puesto orden hasta en los propios catalanes que no sabían dónde estaban", aseguró Tebas.

Javier Tebas, se ha congratulado de que "por suerte parece que la independencia de Cataluña es historia" tras la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno y ha reconocido que era "un problema" que la competición española hubiera "sufrido" por la presencia de hasta cuatro clubes (Barcelona, Espanyol, Girona y Nástic), pero "menos de lo que muchos decían".

"Por suerte, parece que el tema de la independencia de Cataluña es historia. Había políticos catalanes que decían que el Barça elegiría dónde jugar. Mis intervenciones pudieron ser criticadas porque había que corregir la posverdad, la mentira melancólica, la de que tanto mentir se convierte en verdad. La posverdad había que corregirla", explicó Tebas .

El mandatario celebró que "ahora se ha cumplido la normativa y se ha puesto orden en los propios catalanes, que no sabían dónde estaban". "Era un problema que hubiéramos sufrido, pero menos de lo que muchos decían, eso de que nos íbamos a tirar al monte haciendo otra liga", aclaró, antes de opinar en concreto sobre la postura del FC Barcelona.

"No es fácil de gestionar y más cuando se viene de la era de Laporta, al que sólo le faltaba ponerse la estelada en el palco. Creo que el Barcelona está alineado con el derecho a decidir, que para mí es un error, más que con la independencia", opinó.

Tebas apuntó que en "estas semanas" no se ha visto "ni una estelada en el Camp Nou".

"Sí la 'senyeras', una bandera que quiero. No pidamos ser un héroe donde no se puede ser un héroe. He estado estos días en Cataluña y por primera vez veo banderas españolas en los balcones, me había tirado cinco años sin ver ninguna. A lo mejor si hubiera pasado hace tres años, el Barcelona hubiera tenido otra postura", subrayó. Respecto a sus contundentes declaraciones contra la posible independencia de Cataluña,

Tebas reclamó que "una sociedad es democrática y madura si dice lo que piensa".

"A mí lo del políticamente correcto siempre me ha parecido mal. Yo no quiero llegar a casa y que mi hijo me pregunte por qué digo una cosa en la tele y otra en casa. Porque digas lo que piensas no hay que ser sectario. Pero el ordenamiento jurídico está para cumplirlo, no vale el atajo porque eso es rebelión y la rebelión conlleva cárcel", concluyó sobre el tema.