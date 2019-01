Se suspende definitivamente la búsqueda de Emiliano Sala

Las autoridades de la isla de Guernsey comunicaron este jueves que han puesto fin a la operación de búsqueda del avión en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala, desaparecido desde la noche del lunes, considerando que "las posibilidades de supervivencia son extremadamente remotas".

"Mi equipo se ha reunido para revisar la operación de búsqueda y rescate que se ha llevado a cabo desde que el avión desapareció en la noche del lunes. A pesar de los máximos esfuerzos por aire y de los activos de búsqueda de las Islas del Canal, Reino Unido y Francia, no hemos podido encontrar ningún rastro del avión, el piloto o el pasajero", señaló la policía de Guernsey en un comunicado.

