"Lotta bark, no bite" (ladra mucho, muerde poco). Así respondió Memphis Depay a Charles Barkley, jugando con su nombre y adjuntando una foto suya, con mala cara, junto al resultado del Países Bajos 3-1 Estados Unidos.

De esta forma, Depay (que notó el primer gol del partido) troleó a Barkley, que afirmó en 'Inside the NBA' antes del partido que no iban a poder superar a Estados Unidos: "Vamos a ganar a Países Bajos. Te garantizo que están en problemas". La respuesta del delantero del Barcelona se ha hecho tan viral que ha superado los 200.000 'me gustas' en Twitter.

Esta victoria de Países Bajos ante el país norteamericano les ha clasificado a los cuartos de final del Mundial de Qatar, donde se enfrentarán a Argentina por un puesto en las semifinales.