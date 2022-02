La relación directa entre el conflicto bélico por la invasión de Rusia a Ucrania y el mundo del deporte ya es una realidad. La FIFA está recibiendo numerosas críticas por parte de instituciones y voces autorizadas que no están de acuerdo con las acciones que ha tomado el máximo organismo del fútbol europeo para sancionar a Rusia.

Tras la cancelación de algunos eventos deportivos como el Gran Premio de Rusia en Sochi previsto para finales de septiembre o el cambio de sede de la final de la UEFA Champions League, que pasa de disputarse en San Petersburgo a París, la FIFA permite al combinado ruso disputar el Mundial de Catar este próximo invierno.

La FIFA y la UEFA han permanecido en estrecho contacto desde que comenzara el conflicto tras la orden del presidente ruso, Vladimir Putin, para iniciar una intervención militar especial sobre tierras ucranianas.

Los presidentes de ambos organismos, Gianni Infantino y Aleksander Ceferin, en relación con las recomendaciones del COI, tomaron unas decisiones irrisorias para muchas personas.

Los jugadores de la Selección de Rusia no podrán competir bajo el nombre de su país, la bandera y el himno estarán completamente prohibidos y cualquier encuentro deberá disputarse en campo neutral y a puerta cerrada.

No obstante, la FIFA, las confederaciones y los diferentes órganos rectores del fútbol, continúan analizando los avances de la situación.

Por el momento, la Federación Rusa de fútbol tiene permiso absoluto para poder participar en el Mundial. Los pupilos de Valery Karpin quedaron encuadrados con Polonia para disputar la repesca el próximo día 24 de marzo, después de obtener el segundo puesto del grupo H en la fase de clasificación por detrás de Croacia.

Polonia ya ha mostrado claramente su postura: se niegan a jugar la repesca antes el conjunto ruso mientras continúe la invasión a Ucrania. Así lo confirmó el presidente de la Federación Polaca de fútbol.

"No más palabras, es hora de actuar. Debido a la escalada de agresión hacia Ucrania, la selección polaca no tiene intención de jugar el partido de repesca contra Rusia. Esta es la única decisión correcta. Estamos en conversaciones con las federaciones de Suecia y de la República Checa para presentar una posición común a la FIFA", justifican.

Además, varios integrantes de la plantilla han respaldado esta decisión. El guardameta Wojciech Szczesny habló claro ante los micrófonos de 'DAZN' tras su último partido: "Decidí no jugar y me alegro de que mis compañeros de selección hayan hecho lo mismo. Si nos castigarán con el partido perdido, lo aceptaremos con la cabeza bien alta, sabiendo que fue la decisión correcta. Dicho esto, esperamos que el partido no se juegue y que Rusia quede eliminada del Mundial".

"Los jugadores no estamos solo para celebrar si ganamos un partido, si pasa algo así hay que hablar claro. Ahora veremos si la FIFA tendrá los huevos de castigar a Rusia eliminándola del Mundial, pero no creo que pasará", añadió.

También la estrella y el capitán de la Selección, Robert Lewandowski, señaló: "Esta es la decisión correcta. No puedo imaginarme jugar ante Rusia en una situación como la que mantiene en Ucrania. No podemos hacer como que no pasa nada".

Suecia y República Checa se han sumado a la petición de expulsar a Rusia inmediatamente de todas las competiciones. Ahora, se espera una rectificación o una nueva respuesta de la FIFA ante la grave situación que se está viviendo en la actualidad.