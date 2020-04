Hristo Stoichkov y Diego Armando Maradona jugaron juntos en el Barcelona. Y compartieron algo más que vestuario. Eran amigos. Pero la situación del argentino lo cambió todo.

Asió lo ha explicado el propio Stoichkov en una entrevista al medio argentino 'Planeta 947': "Con Maradona perdí un gran amigo, se perdió él. Más allá de las cosas extradeportivas, le tengo cariño. Tienes una amistad tan grande y se rompe y te salen las lágrimas".

"Me quedo con los recuerdos, las fotos, cuando fui a su casa a Sevilla, a su homenaje a Buenos Aires... con las cosas positivas", ha indicado el exfutbolista.

¿Qué problemas desencadenaron este distanciamiento? Stoichkov no ha querido dar detalles: "Es mejor quedarse con el recuerdo de Diego como futbolista. No soy de criticar las cosas que no me corresponden".

"Diego se perdió, yo no. Uno pasa por cosas irreales en la vida. Siempre lo voy a querer, pero no como antes. Mejor dejarlo así", ha finalizado.