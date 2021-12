"No, no llores", le pedía Vinicius Jr a este joven, que no podía contener las lágrimas al encontrarse con su jugador favorito en plena calle de Miami.

El futbolista del Real Madrid está pasando sus vacaciones en Estados Unidos, donde ha aprovechado para acudir a varios partidos de la NBA.

En unos de sus paseos por la ciudad se encontró con Tomas, que se echó a llorar al conocerle. Entonces el delantero quiso tener un detalle especial con él: una camiseta firmada.

El joven acudió al hotel junto a Vinicius y allí recibió su ansiado regalo. Ambos volvieron a posar juntos con esa camiseta: "Muy emocionado".