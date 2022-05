El Manchester City se desmarca y no se relaciona con la gestión financiera del París Saint-Germain. Ferran Soriano, presidente ejecutivo del Grupo City y exvicepresidente del FC Barcelona, niega rotundamente que el reciente campeón de la Premier League sea un club estado a pesar de su último fichaje galáctico, el joven delantero noruego Erling Haaland.

"El City tiene menos ingresos que el United o el Chelsea, por ejemplo. El debate sobre clubs estado es ridículo, porque el United ha gastado mucho más que nosotros. El mercado francés es diferente porque el decalaje entre el PSG y el resto de clubs franceses es inmenso. El City y el PSG no son lo mismo", confesó al programa 'El Món' de 'RAC1'.

Lo cierto es que el desenlace del 'Caso Mbappé' ha reavivado la polémica. "No sabía el resultado final de la negociación entre el Madrid y Mbappé, pero existía el factor de la implicación del estado francés en el caso. El dinero no era la diferencia y luego está el hecho de que nadie podía firmar un contrato con Mbappé antes del uno de enero, porque era ilegal, y si luego no lo firmó ya venía a decir algo", sentenció Soriano.

Además, no cree que la renovación del astro francés y el fichaje de Haaland por los 'citizens' sean comparables: "Haaland nos ha escogido porque le explicamos un proyecto deportivo. Lo que le pagamos lo podía pagar el PSG, el United, el Bayern o el Real Madrid. Nosotros ponemos el foco en el fútbol".

También quiso repasar la actualidad del FC Barcelona: "El objetivo de esta temporada era entrar en la Champions y gracias. Ahora hay que tener paciencia. Las cosas se han hecho mal durante muchos años".

Y, por último, desveló que se está preparando un partido amistoso entre el City y el Barça este mismo verano, en agosto, como homenaje a Juan Carlos Unzué y con la intención de recaudar fondos para la lucha contra la ELA.