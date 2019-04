Sky Sport: el Chelsea elige a Pickford para cubrir la posible marcha de Courtois al Real Madrid

El Chelsea sigue sigue sin perder de vista la opción de incorporar a un portero a la espera de la posible salida de Courtois al Real Madrid. Según informa 'Sky Sports' el equipo inglés de Southgate tendría ya un posible sustituto, Pickford.

Este joven arquero de 24 años ha demostrado sus grandes actuaciones como portero en el Mundial de Rusia 2018, donde su selección acabó en la cuarta posición. Esto ha provocado que Sarri se está planteando incorporarlo a su plantilla.

Pero no será tarea fácil ya que el Everton no estará dispuesto a dejar marchar al mejor portero inglés del momento, que llegó justo hace un año por 29 millones de euros.

El técnico ha dicho que quiere hablar directamente con Courtois para ver como se siente antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro. El belga debe volver de vacaciones y unirse al entrenamiento del Chelsea.

SKY SOURCES: Jordan Pickford is @ChelseaFC's primary target if Thibaut Courtois leaves this summer. #SSN pic.twitter.com/d7qlzHxmdH