Simeone, sobre Filipe Luis: "Quiero lo mejor para él, pero también para el equipo"

El entrenador del Club Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha declarado que quiere "lo mejor" para Filipe Luis, quien podría abandonar el conjunto rojiblanco en los próximos días, pero aseguró que también busca lo mejor "para el equipo".

"Quiero sacarle rendimiento al partido contra el Rayo y a los jugadores. La realidad es que Filipe está con nosotros. El me ha contado lo que siente, yo le dije lo que creo. Necesitamos y busco lo mejor para el club. Después de siete años y el afecto y cariño, no hace falta contar lo que sentimos, él lo tiene claro, es un jugador importantísimo, quiero lo mejor para él, pero también para el equipo", afirmó en rueda de prensa.

El técnico argentino no se plantea un bajón del equipo si al final el lateral brasileño sale. "Siempre es importante para un futbolista que interprete lo que necesita el club. Nosotros hemos podido siempre formar equipo tranquilamente a pesar de que han salido jugadores importantes como Fernando Torres, Gabi. Los nuevos tienen que dar un paso adelante, así como Diego Costa, Saúl, Griezmann o Juanfran. Lo que hacen se transmite a los que vienen por detrás", indicó.

El preparador no ve un problema el gran fondo de armario con el que cuenta a la hora de repartir los minutos. "Lo más complicado es el partido de mañana, que tenemos que ganar. No somos muchos futbolistas, somos 18 profesionales, quitando a los porteros. Vitolo está lesionado, así que jugar van a jugar todos. Siempre lo he dicho, en el fútbol lo importante es la calidad de los minutos, no la cantidad. Thomas tuvo un papel importante con el Real Madrid en el tiempo que estuvo en el campo. ¿Qué es más importante, jugar 15 minutos bien o 70 mal?", explicó.

Simeone también habló sobre otro de los puntales de su plantilla como Jorge Resurrección 'Koke'. "Es de los futbolistas más funcionales que tenemos, puede jugar por la izquierda y por detrás del delantero. Hemos generado un jugador que nos da amplitud de posibilidades. Si tiene que jugar por la izquierda lo hará, es de los mejores que tenemos tácticamente. La competencia con Rodrigo y Thomas ha crecido, y también con Correa y con la presencia de Lemar. Tenemos más dificultades para elegir, ojalá elija lo que mejor convenga al equipo", manifestó.

Por último, el 'Cholo' entró en el debate sobre la posibilidad de que se disputen partidos de LaLiga en Estados Unidos. "Sinceramente, oficial no hay nada. Son muchas habladurías y reuniones, concreto no hay nada. En estos momentos, no me voy a detener a hablar de algo que no es seguro, lo dejamos en manos de quien elige lo mejor para LaLiga", comentó.

Aún así, Diego Simeone mostró su apoyo a los jugadores. "Siempre estaré de parte de los futbolistas, lo fui hace no mucho. Entiendo sus necesidades, lo que ellos perciben. Ojalá sean escuchados, con el diálogo se puede crecer y creo que dialogando y escuchando a los futbolistas todo se puede acercar para todos", sentenció.