Sergio Ramos está 'on fire'. El no tener entrenamientos, y estar en cuarentena tras el positivo en coronavirus de un jugador de la sección de baloncesto del Real Madrid, no es motivo para vaguear y desde luego él no lo está haciendo. Porque vaya sesión se ha pegado... y junto a sus hijos además.

De hecho, los niños demuestran que de tal padre, tales hijos. Porque son capaces de realizar algunos de los ejercicios del capitán del Real Madrid y bastantes de ellos son ciertamente complejos. A saber si de aquí a unos años es alguno de ellos quien porta el brazalente del equipo blanco.

Y es que Sergio Ramos no está perdiendo el tiempo. En un vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram, podemos ver cómo se ejercita físicamente tanto empleando máquinas como el propio peso de su cuerpo con ejercicios más aeróbicos.

Ver esta publicación en Instagram Se me ha pasado volando el entrenamiento de hoy con estos tres compis de gym 💪🏻😅😍. Special guest star: @pilarrubio_oficial #YoMeQuedoEnCasa #YoEntrenoEnCasa #SergioJr #Marco #Alejandro With these three mates, today's training was a breeze 💪🏻😅🥰 #ImStayingHome #ImTrainingAtHome Una publicación compartida de Sergio Ramos (@sergioramos) el 15 Mar, 2020 a las 11:11 PDT

Todo sea por volver en plena forma y sin un kilo de más. Porque, según Javier Tebas, LaLiga volverá y se terminará con normalidad tras el parón obligado por el coronavirus.

Además está la Champions League, con una eliminatoria que el Real Madrid pierde por 2-1 ante el Manchester City.

Así pues, Sergio Ramos, al igual que otros jugadores, está dándolo todo durante estos días. Y sus hijos también... a ver si ahí hay un futuro crack del deporte...