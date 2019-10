El jugador del Real Madrid Sergio Ramos ha reconocido que fue multado por un error en la tributación de sus derechos de imagen en los años 2012, 2013 y 2014, alegando un "cambio de criterio" en Hacienda y ha afirmado que está "al corriente" de todas sus obligaciones con el fisco.

Ramos, multado con un millón de euros según ha informado 'El Mundo', ha emitido un comunicado explicando su versión ante lo sucedido. El central andaluz ha recordado que declara "la totalidad" de sus ingresos en España. "Cuento con un equipo de asesores profesionales que analizan, gestionan y resuelven todos mis asuntos fiscales", indica.

"Estoy al corriente de todas mis obligaciones con la Agencia Tributaria. La Agencia Tributaria me notificó una liquidación diferente de la declarada por mí en el periodo 2012-2014 tras cambiar el criterio que la propia Administración me había indicado en años anteriores, liquidación que he satisfecho íntegramente", añade.

Además, el central del Real Madrid ha recordado que se trata de "una multa administrativa, no un delito penal" y también ha asegurado que dada su "disconformidad" ante el "cambio de criterio" de la Agencia Tributaria, recurrirá dicho acuerdo -una vez pagada la liquidación en vía administrativa"-.

El jugador merengue utilizó una sociedad de su propiedad llamada Sermos 32 S.L., a la que cedió sus ingresos por publicidad para librarse de pagar más impuestos. En lugar de un 45% lo hizo al 25%, según informa la edición digital de 'El Mundo'.