Sarri: "Jugar con miedo no funcionará; tenemos que intentar imponer nuestro juego"

El entrenador del Nápoles, Maurizio Sarri, pidió a su equipo ser "descarado" contra el Real Madrid en el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones, para el que alineará el once "más ofensivo posible" y consideró vital jugar "de manera alegre" ante "uno de los mejores equipos del mundo".

"Es muy importante ser descarados, correremos muchos riesgos, pero jugar con miedo no funcionará. Tenemos que demostrar algo de locura e intentar imponer nuestro juego, sabiendo que nos medimos a jugadores que lo han ganado absolutamente todo. Veremos hasta qué punto podemos competir contra uno de los mejores equipos del mundo", dijo el técnico.

Busca ser un equipo compacto y sin miedo

En este sentido, Sarri explicó que "la única duda" que tiene es si jugar con tres o cuatro delanteros. "Sacaré el equipo más ofensivo posible, pero también con una defensa que nos permite ser efectivos", añadió el entrenador del Nápoles. "No queremos salir con miedo", espetó Sarri, que está "emocionado y muy contento" por volver al Bernabéu, un estadio con "tanta historia".

Además, el preparador italiano dijo que su principal argumento debe ser "intentar ser verticales". "Es algo que hacemos en cada partido y se nos da bastante bien. El contraataque del Madrid también es muy bueno, tenemos que ser muy rápidos para recuperar el balón", apuntó como posible antídoto al fútbol de los merengues.

"Hemos tenido partidos difíciles como el de Turquía ante el Besiktas, pero nuestro equipo puede jugar bien fuera de casa. La dificultad de jugar en Bernabéu es para todos porque el Madrid siempre tiene un buen equipo. El Madrid gana porque es un buen equipo no por el estadio", añadió al respecto.

De cara al enfrentamiento, el técnico dijo que han preparado el choque "como cualquier otro". "No hemos hecho hincapié en una parte determinada. Ante tanto talento no hay cura posible. Este equipo se puede estudiar tácticamente, pero resuelven los partidos porque tienen mucho talento", espetó sobre su rival.

Por último, además de alabar a Sergio Ramos y decir que "no hay forma de pararle", Sarri reconoció que todavía no han podido ver a Diego Armando Maradona, que presenciará el partido. "Todavía no le hemos visto, espero verle antes del partido y que hable con el equipo porque es una leyenda para nosotros. Será gasolina para los jugadores en forma de ánimo", finalizó.