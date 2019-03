Sampaoli: "Sólo dejaría el Sevilla para irme a la selección de mi país"

El entrenador del Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli, ha admitido que existe una "intención clara" de que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) lo "llame para dirigir a la selección" de su país, si bien esta opción queda a expensas de que se pueda "desvincular del club" andaluz.

En la rueda de prensa previa al último encuentro de Liga ante Osasuna, Sampaoli no ha querido "establecer" que el de este sábado sea su "último partido" con el Sevilla, pero no escondió que tiene "una ilusión desde muy chico" por dirigir a Argentina.

Aunque tiene contrato hasta 2018, ha reconocido que le "queda una posibilidad de romperlo, pero todavía no se ha formalizado" el pago de la cláusula resolutoria de 1,5 millones de euros.

"El contrato todavía no está resuelto y no me meto en los temas contractuales. Si no se llega a un acuerdo, sigo teniendo contrato con el Sevilla. Es cosa del club valorar si eso es ser segundo plato o no. Eso lo tendría que decidir el presidente (José Castro), pero nadie me va a sacar del banco del Sevilla en el último partido", ha afirmado el técnico de Casilda.