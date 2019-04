Sampaoli: "El partido contra el Dinamo es como una final"

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, descartó hacer rotaciones contra el Dinamo Zagreb en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, que se disputa este miércoles en el Sánchez Pizjuán, y afirmó que jugarán el partido como una "final" para lograr la clasificación para los octavos de final.

"Se dará no por una rotación obligatoria, sino por necesidad del equipo para reemplazar a algún jugador que no esté. Hoy por hoy no estamos para ver qué sucede con algún jugador que no haya protagonizado. Tenemos la obligación de defender la camiseta en un partido como una final con los mejores", manifestó en la rueda de prensa previa al duelo contra el equipo croata.

Elogios a un Nasri con el que no podrá contar

En este sentido, Jorge Sampaoli insistió en que pone a los jugadores que considera en mejor forma sin pensar aún en el partido de Primera contra el FC Barcelona. "Trato de poner lo mejor que tengo para cada encuentro. Ahora pensamos en mañana y después de Zagreb pensaremos en el Barcelona. Sinceramente no estoy pensando en el partido del domingo. Hay mucha expectativa porque de ganarlo pasaríamos a tener muy cercana la clasificación. Es mucha la responsabilidad en la cual estamos pendientes de cada situación que nos pueda tocar y ojalá que el día de mañana le demos una alegría al hincha del Sevilla", deseó.

El argentino no podrá contar con el francés Nasri, lesionado en el encuentro contra el Sporting. "Eventualmente son situaciones complejas, porque el rendimiento de Nasri en el último tiempo ha sido de excelencia, pero el otro día el equipo en el segundo tiempo hizo una etapa de juego muy interesante que nos ilusiona para cuando no está él. Ojalá que el día de mañana con su ausencia el equipo tenga el vuelo que necesita para lograr algo ilusionante en la mejor competición del mundo. Así que tendremos que aprender a jugar sin él. Es difícil pero es nuestra obligación", indicó.

Aún así, el entrenador del conjunto hispalense es optimista respecto a una rápida recuperación del jugador. "Con Nasri no se sabe nunca. La clínica de la lesión, las imágenes, dan una secuencia de varias semanas pero hoy ya trotó. El se conoce muy bien, conoce su físico y dice que puede llegar a estar muy pronto. Mañana subirá la exigencia y a lo mejor podemos estar con él más cercano a lo que originalmente estaba. Nasri es determinante para nosotros. Cuando él está el equipo descansa mucho en él por su calidad", señaló.

Espera un partido diferente

A su juicio, el Sevilla es hoy un "un club convencido, seguro". "Pero nuestra profesión lamentablemente convive semanalmente con resultados, entonces para sostener una idea hoy, si no se sostiene ganando es muy difícil. Pensamos que nos acerca mucho más a la victoria esta forma, por eso defendemos esta idea. Este momento del club, combinado con el buen momento del Sevilla Atlético, hace que la afición empuje mucho y sea un aporte favorable. Ojalá que podamos mantenerlo en el tiempo", expresó.

Para Sampaoli, el partido contra el Dinamo será "diferente" al disputado en el Maksimir. "En el anterior partido el entrenador hizo muchos cambios, este partido van a jugar los más habituales, va a ser un partido mucho más abierto. Zagreb se va a jugar sus opciones de estar en Europa League. Va a ser un partido en el que las obligaciones de los dos van a chocar seguramente en un partido de alta intensidad. Tenemos que ser muy precisos", aconsejó.