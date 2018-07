Allegri tranquiliza a la afición de la Juventus: "A Dybala no le pasa nada, sintió un tirón en el flexor de atrás"

El jugador de la Juventus de Turín, Paulo Dybala, tuvo que retirarse del campo tras sentir unas molestias en su pierna izquierda en el partido frente a la Sampdoria. El argentino hizo saltar las alarmas a la afición del actual líder de la Serie A tras no poder continuar en el terreno de juego, del que se fue en el minuto 27.

El entrenador, Massimiliano Allegri, rebajó la preocupación al aclarar que al delantero no le pasa nada grave: "No le pasa nada, sintió un tirón en el flexor de atrás. No debe ser nada preocupante" declaró. Aunque aun no se sabe el alcance exacto de la lesión, su presencia ante el Barcelona es una incógnita.