Mason, jugador del Hull City de 26 años, obligado a dejar el fútbol tras romperse el cráneo en un cabezazo con Cahill

El centrocampista inglés del Hull City Ryan Mason, de 26 años, se ha visto obligado a colgar las botas y a dejar el fútbol sólo un año después de sufrir una fractura craneal durante un partido de la Premier League.

El 22 de enero de 2017, en un encuentro en el estadio de Stamford Bridge, Mason sufrió un choque cabeza con cabeza con el defensa del Chelsea Gary Cahill y, tras ser retirado del campo en camilla y con oxígeno, fue trasladado a un hospital de Londres, donde fue operado de urgencia.

A través de un comunicado, publicado este martes en la página web del Hull City, el futbolista, que no había vuelto a jugar desde la lesión, ha comunicado que se ha visto obligado a dejar el fútbol profesional tras seguir el consejo de los médicos.

"Puedo confirmar que, tras seguir el consejo de los especialistas médicos, tengo que retirarme del fútbol profesional", dijo Mason, quien disputó 69 partidos en la Premier League con las camisetas de Hull City y Tottenham Hotspur.

"He trabajado sin descanso para poder volver a la cancha. Sin embargo, tras seguir las recomendaciones de los médicos, no me queda otra opción que retirarme dados los riesgos que conlleva mi lesión", explicó el inglés.

🔶◾️ | It is with deep regret that the Club has to announce, following the head injury suffered on 22nd January 2017, @RyanMason is to retire from football with immediate effect ➡️ https://t.co/ccKiMlH6ZK pic.twitter.com/uNQ6mALO35 — Hull City (@HullCity) 13 de febrero de 2018