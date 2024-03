Rubén Rivera es uno de los directivos de la RFEF para quien la Fiscalía pide un año y medio de cárcel por presuntamente coaccionar a Jennifer Hermoso para que respaldara la versión de Luis Rubiales sobre su beso no consentido a la futbolista. Tras ser apartado de sus funciones como director de marketing, Rivera ha defendido su inocencia en la 'Cadena SER', donde se ha presentado como víctima de una situación "terriblemente injusta".

"Estoy en mitad de una batalla en la que yo no he elegido estar, nada más que estoy en el sitio equivocado y en el momento equivocado", ha alegado el ya exdirectivo, que ha afirmado estar "triste" y "sorprendido" por la decisión de la Federación de apartarle de su cargo y que, según ha reprochado, se le comunicó con "un escueto email" cuando la noticia "ya se sabía en todos los medios de comunicación desde horas antes".

No obstante, afirma estar "muy tranquilo en lo que al proceso judicial respecta". Un proceso en el que el Ministerio Fiscal le pide además satisfacer de forma solidaria una indemnización de 50.000 euros junto al resto de acusados. "Soy absolutamente inocente", ha asegurado. "Algún día os mostraré absolutamente todos los mensajes de WhatsApp que tengo y las pruebas de mi inocencia y por supuesto pienso actuar en defensa de mi honor contra quien sea, porque yo no he hecho absolutamente nada malo", ha insistido.

Preguntado directamente si coaccionó a Hermoso, Rivera lo ha negado tajantemente, esgrimiendo que "nadie en todo el proceso" ha podido afirmarlo "porque sencillamente es falso": "Nunca la he coaccionado ni he coaccionado a nadie en mi vida ni tenía motivos para hacerlo. Yo me limité a hacer mis funciones como trabajador de la Federación Española en Ibiza", ha defendido, en alusión al viaje de celebración de las jugadoras en la isla, adonde llegó a desplazarse el también cesado director deportivo, Albert Luque.

"Estoy dentro de una guerra en la que se libra una batalla que no tiene que ver conmigo, sinceramente", ha insistido, reiterando que sus "WhatsApps con la jugadora y con el resto de jugadoras hablan por sí solos" y que en algún momento los mostrará públicamente: "No puedo hacerlo porque estamos en mitad de un proceso judicial, pero te aseguro que la verdad va a salir completamente a la luz y esto será un mal sueño dentro de unos meses", ha aseverado.