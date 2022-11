La situación entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United es insostenible. El portugués no se está tomando bien la falta de minutos y su actitud está dejando que desear para muchos. Entre ellos, un excompañero suyo y leyenda mancuniana: Wayne Rooney.

El inglés habló en TalkSport sobre qué piensa del delantero y sus acciones en este principio de temporada: "Messi y él son sin duda alguna dos de los mejores jugadores de todos los tiempos, pero creo que las cosas que él (Cristiano) ha hecho desde el inicio de temporada son inaceptables para el Manchester United".

Sus declaraciones fueron más allá. Aunque cree que si cambia de acitud puede ser valioso para los 'red devils', deja entrever que habría que buscarle salida si la situación no mejora: "Es una distracción que el Manchester United no necesita ahora mismo que está en reconstrucción. Tiene que bajar la cabeza, trabajar y prepararse para cuando el entrenador lo necesite. Si lo hace, será un gran activo para el club. Si no, será una distracción no deseada".

De los 16 partidos que ha disputado el Manchester United esta temporada, Cristiano solo ha sido titular en cinco, marcando un solo gol.