Tremendo susto el que se llevó Franck Ribéry tras disputar el partido que enfrentaba a su equipo, la Fiorentina, contra el Parma. Al llegar a su casa tras el encuentro, el extremo francés descubrió que unos ladrones le habían robado mientras él se encontraba fuera.

Tras denunciar los hechos y ante la situación, el exjugador del Bayern de Múnich decidió grabar cómo había quedado su hogar y lo compartió con sus seguidores junto a un contundente mensaje.

En primer lugar, relató el desarollo de lo ocurrido: "Tras ganar al Parma, me fui a casa. Esta casa en Italia, un país donde decidí continuar mi carrera deportiva despúes de tantos años exitosos en Múnich. Pero esto es lo que descubrí. Mi esposa perdió algunas bolsas, joyas...".

"Lo que me sorprendió es la sensación de estar desprotegido. Gracias a Dios, mi esposa y mis hijos están seguros en Múnich, pero ¿cómo podemos confiar de nuestro entorno hoy? No necesito perseguir millones. Tenemos todo lo que necesitamos gracias a Dios. Siempre he querido jugar al fútbol porque es mi pasión. Sin embargo, mi familia es lo primero y tomaremos las decisiones necesarias para nuestro bienestar", añadió.

De esta manera, y con el fin de asegurar su bienestar y el de los suyos, Ribéry dio a entender que puede tener las horas contadas en Italia dada la inseguridad que le produce vivir allí.