Continúa aumentando el número de selecciones que se niegan a jugar contra Rusia. Hoy, la República Checa se une a Polonia y Suecia en la negativa de disputar la repesca del Mundial de Catar contra una de las cabezas de serie, la selección rusa.

“El comité ejecutivo de la Federación Checa, los miembros del equipo técnico y los jugadores de la selección nacional acordaron que no es posible jugar contra la selección rusa en la situación actual, ni siquiera en un estadio neutral. Todos queremos que la guerra termine lo antes posible”, señaló el breve comunicado, publicado en la cuenta de Twitter de la Federación.

Durante el día de ayer, Pavel Nevdev, exjugador checo y vicepresidente de la Juventus de Turín, criticó duramente a la federación de su país por no haber confirmado la decisión de no jugar contra Rusia, después de los comunicados de Polonia y Suecia. “Espero que mi selección, que se enfrenta a Rusia, dé el mismo paso. No sé a qué están esperando”, señaló el conocido excentrocampista.

La Asociación de Fútbol de la República Checa (FAČR), presidida por Petr Fousek, se ha reunido esta mañana y han aprobado, “por unanimidad”, según expresa el comunicado publicado de la página web, la negativa de disputar la repesca del mundial contra la selección rusa.

Así, República Checa, Polonia y Suecia unen sus fuerzas para condenar la violencia y no disputar la eliminatoria de repesca para Catar 2022 en la “Federación Rusa”, tal y como se mencionó en el comunicado firmado entre estos tres países.

“Los firmantes de este llamamiento no contemplan el viaje a Rusia y la disputa de partidos de fútbol en aquel país. La escalada militar que estamos observando está asociada a graves consecuencias y una importante reducción del nivel de seguridad de nuestras representaciones y delegaciones oficiales”, señalaron en el escrito.

Las semifinales de la repesca para el Mundial se disputarán el 24 de marzo, cuando Polonia se enfrentaría a Rusia y Suecia a la República Checa en un puesto para la final, donde, en un principio, el ganador del primer encuentro jugaría contra el vencedor del segundo.