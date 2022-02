Luka Modric, a través de sus redes sociales, ha mandado un claro mensaje sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Rusia ha atacado el país ucraniano, y el jugador del Real Madrid ha hecho un llamamiento a la paz.

"Crecí durante la guerra... y no se lo deseo a nadie", comenzó el texto que el croata compartió en su Twitter.

Posteriormente solicita que todo pare: "Debemos detener este sinsentido donde hay gente inocente muriendo".

"Queremos vivir en paz", sentencia uno de los jugadores con más renombre en el panorama del fútbol mundial.

I grew up during war and I don't wish it on anyone. We must stop this nonsense where innocent people die. We want to live in peace. #StopWar