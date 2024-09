Es una de las grandes polémicas que trascienden al mundo del fútbol actualmente. El Manchester City de Pep Guardiola, campeón en cinco de las últimas seis 'Premier League', se enfrenta a un posible descenso por irregularidades en el 'Fair Play Financiero'.

Dentro de lo que se denomina ya como 'El juicio del siglo', la entidad 'citizen' habría incumplido 115 normas. Guardiola analizó la situación en rueda de prensa: "Lamento decir que siempre quiero defender a mi club, especialmente en estos tiempos modernos. Es como si esperaran que no sólo descendiéramos, sino que desapareciéramos de la faz de la tierra".

"Diría que hemos tenido días mucho mejores que nuestros oponentes y por eso ganamos mucho. No es complicado", explicó un Guardiola que salió en defensa de su club.

El Manchester City ha vuelto a ser noticia por este tema porque el diario británico 'The Telegraph' informó la pasada semana de la posibilidad que el cuadro inglés no fuera expulsado solo de la Premier si no también de competiciones a nivel intercontinental como la Liga de Campeones.

Incluso se llegó a especular con un supuesto éxodo de futbolistas según el 'Daily Mail' que consiste en una estrategia trazada por los agentes de los futbolistas del City. Dicha estrategia trata de estar al tanto de cualquier información que se pueda dar sobre el caso para actuar lo antes posible y poder buscar la mejor opción para sus jugadores.

El técnico del City también habló del estilo de juego: "Somos muy pragmáticos como equipo. Todo el tiempo. Miren los resultados. La gente dice que damos muchos pases y tenemos una buena construcción del juego. Somos el mejor equipo del mundo en cuanto a pragmatismo. Ganamos mucho", concluyó Guardiola.