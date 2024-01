Ernesto Valverde, entrenador del Athletic de Bilbao, ha hablado en rueda de prensa sobre los insultos racistas que se han hecho sobre Adama Boiro, futbolista ya del club vasco tras el acuerdo al que llegaron los bilbaínos y Osasuna por el lateral izquierdo, de 21 años.

El futbolista, nacido en Senegal pero residente en Pamplona desde los 4 años, ha firmado hasta 2029 tras media temporada en Osasuna Promesas, en Primera RFEF.

Valverde, tras ver la cantidad de insultos racistas que se han realizado hacia el chaval, ha hablado de este tema ante los medios.

Lamenta "la falta de cultura"

"No me gusta hacer comentarios de temas de redes sociales porque sabemos de qué va. No tengo mucho que decir, solo lamentar la falta de cultura de la gente", dice.

Y sigue: "Que haya un comentario racista me parece que es no saber en qué mundo vivimos".

Valverde ha hablado de lo que puede aportar a nivel futbolístico esta nueva incorporación: "Viene para el Bilbao Athletic".

"El club ha seguido a este jugador desde hace tiempo. Estará en contacto con nosotros y le conoceremos", sentencia.