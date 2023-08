En lo que va de verano ya son varios los jugadores del Real Madrid que de una u otra forma se han referido a Kylian Mbappé.

Thibaut Courtois publicando una foto de una tortuga, Toni Kroos junto a un niño con la camiseta del francés, Rodrygo posando directamente con el delantero... y la cosa no ha quedado ahí.

Con el futuro del todavía jugador del París Saint-Germain en el aire, Kroos ha vuelto al foco para referirse a unas "tortugas", símbolo con el que se identifica a Mbappé en redes.

En el podcast 'Einfach mal Luppen', que realiza junto a su hermano, el centrocampista blanco asegura que se ha comprado un nuevo perro a la espera de que lleguen las tortugas.

"Tengo un nuevo perro. ¿Qué pasa con las tortugas? No me olvido de ellas, pero todavía no han llegado. Siguen en la planificación, un nuevo perro no significa que no vayan a llegar las tortugas. Eso está claro. Llegarán", afirma en un críptico mensaje.

¿Casualidad?, ¿causalidad? todo son meras conjeturas, aunque lo que está claro es que desde el vestuario del Real Madrid esperan con los brazos abiertos a Mbappé.