José Mourinho pintó la cara al que fue su equipo en su propio estadio. El Tottenham asaltó Old Trafford y le endosó un set al conjunto 'red', que solo pudo anotar el gol de la vergüenza en los primeros compases del partido.

Uno detrás de otro y ante la pasividad de la defensa de Mánchester. Así llegaron los seis goles de los 'Spurs', que dejan el evidencia el trabajo de Ole Gunnar Solskjaer al frente del equipo.

En el pospartido de 'Sky Sports', Patrice Evra, mítico exfutbolista del conjunto británico, cargó duramente contra club, entrenador y jugadores.

"Estoy muy exaltado ahora. ¿Qué está pasando en mi club? Es difícil romper a un hombre como yo, te lo aseguro. No promuevo la violencia, pero mucha gente necesita una buena bofetada en este club ahora mismo. Es lo que yo haría si trabajara en el club", señaló el exlateral francés.

"Se trata del lenguaje corporal, el amor por esa camiseta, la pasión, no veo que ningún jugador entienda la camiseta y que estén llevando la historia del club", añadió, reflejando la falta de compromiso de algunos jugadores sobre el verde.

Posterioremente, el exdefensa 'red', que militó en el United entre 2006 y 2014, apuntó a Solskjaer como la primera cabeza que rodará en las oficinas de Old Trafford, pero dejó claro que no debería ser la única.

"No esperaba nada de esta temporada. Me siento triste, también por el entrenador. Ahora vamos a empezar a hablar de él. Será el próximo en irse, pero ¿qué pasa con la junta?. ¿Cuántos entrenadores hemos tenido desde que se fue Ferguson? ¿Es esa la solución? Cada vez que queremos un fichaje no va con el precio correcto. Es como si voy a comprar un coche, que sé que tiene un precio, pero intento regatear", aseveró el galo, aumentando su enfado conforma explayaba sus argumentos.

Evra llegó más allá y casi se queda sin 'filtro' a la hora de criticar a su antiguo club, llegando al punto de pedir que no le hiciesen comentar nada más de los 'diablos rojos': "Alexis Sánchez hizo un comentario sobre su primer entrenamiento tras fichar por el United. Consultó a su agente si se podía ir del club. Eso es lo que voy a pedir a 'Sky', finalizar mi contrato. Sé que hay que tener un filtro cuando hablas por televisión, pero es un desastre. Siento lo que siente cualquier aficionado del United. Por eso prefiero comentar partidos de otros equipos si voy a continuar trabajando para 'Sky'".

Por último, quiso dar un 'consejo' sarcástico a la parroquia del United: "Mi consejo para cualquier aficionado del United ahora es comprar la Playstation, comprar un jugador como Sancho o Messi y empezar a jugar, porque esto es un desastre".