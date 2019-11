La victoria del CD Badajoz en el campo del CD Don Benito por 1-4 no hizo que el técnico del equipo visitante mostrase un mensaje menos contundente con aquellos aficionados que exigen más de su equipo.

Medhi Nafti, entrenador del equipo pacense, criticó que haya aficionados que están haciendo "un daño tremendo" a sus jugadores con sus críticas al equipo.

"Los jugadores necesitan tranquilidad. A gente de Badajoz le falta humildad. Hay gente que está haciendo un daño tremendo a mis jugadores. No todo es tan bonito cuando se gana. La temporada es muy larga, a mí me pueden matar, me da igual, pero al que toque un pelo a mis jugadores le arranco la cabeza", afirmó.

Escucha la rueda de prensa completa de Mehdi Nafti tras el encuentro contra el CD Don Benito: