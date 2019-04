Quique Sánchez Flores prefiere leer 'El payaso que hay en ti' antes que hacerse la foto con Luis Enrique

DEJAN CLARA SU NULA RELACIÓN

El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha declarado que no puede asistir a la tradicional fotografía entre entrenadores del conjunto perico y el Barcelona por falta de tiempo. El técnico madrileño asegura que prefiere leer el libro 'El payaso que hay en ti' y Luis Enrique no ha querido valorar que no se lleve a cabo este acto.