La victoria por la mínima del FC Barcelona ante un Espanyol que confirmó su descenso a Segunda no ha convencido a los culés. Una vez más. El cuadro perico pudo empatar el choque en los últimos instantes en alguna de las buenas intervenciones de Raúl de Tomás.

Y Quim Domènech, tertuliano de 'El Chiringuito', es pesimista en cuanto al papel del equipo en la Champions League, que se reanudará en agosto. El cuadro culé deberá jugar la vuelta de los octavos tras empatar a un gol ante el Nápoles.

"Se ha confirmado que el partido del otro día ante el Villarreal fue un espejismo", dijo Domènech sobre la buenísima actuación de los de Quique Setién en el Estadio de la Cerámica (1-4).

"No transmite nada este Barça. Era un partido tan raro en el Camp Nou, tantas emociones, viendo el Espanyol que hoy en un zarpazo podría haberle dejado sin Liga al Barça. Un gol al final y los nervios los han notado los jugadores", explica.

"Viendo hoy lo visto vuelvo a insistir en el mensaje de que no veo a este Barça pasando ante el Nápoles. No hay una sensación de que están enchufados. No la transmiten. Llega el Nápoles y no pasas", finaliza.